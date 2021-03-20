Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi - Son Dakika

Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi

20.03.2021 10:17

Naci Ağbal'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında yaptığı konuşmada yüksek faizin Türkiye'ye yarar değil zarar getireceğini belirterek bir takım uyarılarda bulunmuştu. Ancak Erdoğan'ın uyarılarına rağmen Ağbal'ın faizi yükseltmeye devam etmesi sonunu getirdi.

Kasım 2020'de Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen Naci Ağbal, dün gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı. Ağbal göreve geldiğinde politika faizi yüzde 10,25 seviyesindeydi. 4,5 aylık görev süresinde 875 baz puan faiz artıran Ağbal, faizi yüzde 19'a kadar yükseltti. Ağbal'ın faiz hamleleri sonunu getirdi.

SON HAMLESİ BARDAĞI TAŞIRDI

Ağbal başkanlığındaki Merkez Bankası son faiz artışını 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirdi. 200 baz puan faiz artıran Merkez, faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarttı. Bu adım bardağı taşıran son damla oldu.

ERDOĞAN AÇIK BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

Oysaki Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 ay öncesinden sinyali vermişti. Erdoğan, ocak ayında yaptığı açıklamada faiz artıran Merkez Bankası'nı açık bir dille eleştirmiş ve yüksek faize karşı olduğunun altını çizmişti. Erdoğan o tarihte şunları söylemişti:

"Şimdi bizim arkadaşlar da bana kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar. Eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam ben bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum. Çünkü biz eğer yatırımı güçlendirirsek, işsizlik diyoruz, istihdamı güçlendirirsek, üretimi arttırırsak, ihracatımızı arttırırsak, çünkü buna ihtiyacımız var. Biz ihracatımızı arttıracağız ki dışarıdan imkanlar gelsin, cari açığı da azaltmış olalım hatta hatta bitirmiş olalım. Buna ihtiyacımız var."

AĞBAL TOPLAMDA 875 BAZ PUAN FAİZ ARTIRDI

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Kasım 2020 tarihinde göreve geldiğinde faizler yüzde 10,25 seviyesindeydi. 2020 Kasım ayındaki PPK toplantısında faiz 475 baz puan artırılarak yüzde 15'e çıkmıştı. 2020 Aralık ayındaki toplantıda ise 200 baz puan artıran Merkez Bankası, faizi yüzde 17'ye yükseltmişti. Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası, 18 Mart Perşembe günü de faizi 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkarttı. Böylece Ağbal 4,5 aylık dönemde 875 baz puan faiz artırmış oldu.

Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi - Son Dakika Ekonomi


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