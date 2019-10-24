Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi...

Erdoğan: "2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi...

1 saat önce

Erdoğan: "2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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