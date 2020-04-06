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Erdoğan: "2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık"
6 saat önce
Erdoğan: "2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık"
Erdoğan: "2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:12 Kaynak: AA
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