Erdoğan: "2 Yıllık Meslek Yüksekokulu Mezunları İçin Yeni Bir Adım Atıyoruz.
56 dakika önce
Erdoğan: "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz.
Erdoğan: "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:26 Kaynak: AA
Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü
Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı