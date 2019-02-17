Erdoğan: "2 Yıllık Meslek Yüksekokulu Mezunları İçin Yeni Bir Adım Atıyoruz.

Erdoğan: "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz.

Erdoğan: "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz"

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