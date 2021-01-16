Erdoğan: "2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. - Son Dakika

Erdoğan: "2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır.
16.01.2021 14:25
Erdoğan: "2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır.
Erdoğan: "2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir."
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