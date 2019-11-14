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Erdoğan: "2015'te G20 Antalya Zirvesinde yaptığım Güvenli Bölge oluşturma çağrısı zamanında hayata...
7 saat önce
Erdoğan: "2015'te G20 Antalya Zirvesinde yaptığım Güvenli Bölge oluşturma çağrısı zamanında hayata geçmediği için on binlerce masum hayatını kaybetti"
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "2015'te G20 Antalya Zirvesinde yaptığım Güvenli Bölge oluşturma çağrısı zamanında hayata geçmediği için on binlerce masum hayatını kaybetti"
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