Son Dakika Haberleri: Erdoğan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı için Atatürk Fen Lisesi'nde - Detaylar (1)
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Erdoğan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı için Atatürk Fen Lisesi'nde - Detaylar (1)

33 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı için Atatürk Fen Lisesi'nde - Detaylar (1)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:37 Kaynak: AA
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