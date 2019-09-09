Erdoğan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı için Atatürk Fen Lisesi'nde - Detaylar (1)
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:37 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.
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