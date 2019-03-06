Erdoğan: "2019'da Bugün İtibarıyla 3 Bin 306 Fetö Operasyonu Yapıldı.
1 saat önce
Erdoğan: "2019'da bugün itibarıyla 3 bin 306 FETÖ operasyonu yapıldı.
Erdoğan: "2019'da bugün itibarıyla 3 bin 306 FETÖ operasyonu yapıldı. Bu yıl 7 bin 416 gözaltı ve bin 385 tutuklama işlemi gerçekleşti."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:20 Kaynak: AA
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