Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "2019'da Bugün İtibarıyla 3 Bin 306 Fetö Operasyonu Yapıldı.

Erdoğan: "2019'da Bugün İtibarıyla 3 Bin 306 Fetö Operasyonu Yapıldı.

1 saat önce

Erdoğan: "2019'da bugün itibarıyla 3 bin 306 FETÖ operasyonu yapıldı.

Erdoğan:
Erdoğan: "2019'da bugün itibarıyla 3 bin 306 FETÖ operasyonu yapıldı. Bu yıl 7 bin 416 gözaltı ve bin 385 tutuklama işlemi gerçekleşti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:20 Kaynak: AA

Politika
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