Erdoğan: "2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladığımızı görüyoruz."

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Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu