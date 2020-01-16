Erdoğan: "2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladığımızı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladığımızı... - Son Dakika

Erdoğan: "2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladığımızı...

6 saat önce

Erdoğan: "2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladığımızı görüyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladığımızı görüyoruz."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı
Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

Son Dakika Haberleri
18:42 Alman Dışişleri Bakanı Maas: Hafter mevcut ateşkesi devam ettirme taahhüdünü yineledi - Son Dakika Haber
18:42 Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı - Son Dakika Haber
18:37 İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu - Son Dakika Haber
18:37 Venedik Komisyonu'ndan Polonya'ya kötü haber - Son Dakika Haber
18:32 Ankara'da işkenceci gasp çetesine operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika Haber
17:53 Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi - Son Dakika Haber
17:43 Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 18:46:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladığımızı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]