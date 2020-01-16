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Erdoğan: "2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladığımızı...
6 saat önce
Erdoğan: "2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladığımızı görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladığımızı görüyoruz."
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