Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat... - Son Dakika

Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat...

6 saat önce

Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat programımızı 1 Ocak itibarıyla uygulamaya aldık.

Erdoğan:

Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat programımızı 1 Ocak itibarıyla uygulamaya aldık."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı
Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

Son Dakika Haberleri
20:12 İran Cumhurbaşkan Ruhani'den Batı'ya nükleer tepkisi: Uranyum zenginleştirilmesinde sınırımız yok - Son Dakika Haber
20:08 Şemdinli'de bir şahıs ölü bulundu - Son Dakika Haber
20:07 YSK, seçime girecek 15 partiyi açıkladı! Davutoğlu'nun Gelecek Partisi listeye giremedi - Son Dakika Haber
20:02 Kendisini yanlışlıkla ağaca asan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
19:57 AP: Polonya ve Macaristan hukukun üstünlüğünde geriye gitti - Son Dakika Haber
19:26 Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 20:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]