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Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat...
6 saat önce
Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat programımızı 1 Ocak itibarıyla uygulamaya aldık.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat programımızı 1 Ocak itibarıyla uygulamaya aldık."
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