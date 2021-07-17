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ERDOĞAN: 2023'E GİDEN SÜREÇTE SİZLERİN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUM - Son Dakika

ERDOĞAN: 2023'E GİDEN SÜREÇTE SİZLERİN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUM

17.07.2021 17:16

ERZURUM'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl 20 sene önce yola sizlerle istişare ederek, revan olmuşsak 2023'e giden süreçte de yine sizlerin katkılarını almak istiyorum.

ERZURUM'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl 20 sene önce yola sizlerle istişare ederek, revan olmuşsak 2023'e giden süreçte de yine sizlerin katkılarını almak istiyorum. Özellikte bu danışma toplantılarımıza; muhabbetimizi yenilediğimiz, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz birer demokrasi şöleni olarak bakıyoruz. Bu toplantılar vasıtasıyla ayrıca teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor, güçlü ve zayıf yanlarımızı görüyor. Geleceğe dair yol haritamızı belirliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş Danışma Toplantısı ve toplu açılış törenlerine katılmak üzere Erzurum'a geldi. Atlı ciritçiler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum Teknik Üniversite kavşağında halk, sevgi gösterisinde bulundu. Yol boyu halkı selamlayan Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Atatürk Üniversitesi'ne gelen Erdoğan, Erzurum'a son olarak 31 Mart seçimlerinden 1 ay önce, 28 Şubat'ta geldiğini ve İstasyon Meydanı'nda ahitleştiklerini söyledi. Erzurum'a şükran borcunu ödemeye geldiğini belirten Erdoğan, "Soğuğa ve kara rağmen meydanı dolduran Erzurumlu kardeşlerimizden iradelerine sahip çıkma söz almıştık. Her ne kadar birileri çeşitli bahanelerle mitingimize leke sürmeye çalışsa da biz o meydanda aramızdaki dayanışmayı daha da perçinlemiştik. Şimdiye kadar bizi asla yarı yolda bırakmayan Erzurum, 31 Mart'ta da geleneğini bozmayarak adeta sandıkları patlatmıştı. Erzurum hep olduğu gibi yine hizmet ve eser siyaseti, AK Parti'nin kardeşlik siyasetini tercih etti. Yüzde 63 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde rekor bir oy oranıyla Dadaşlar, İstasyon Meydanı'nda bize verdikleri sözü yerine getirdi" dedi.

'ERZURUM'A ELİ BOŞ GELMEDİK'

AK Parti ve 'Cumhur İttifakı'na verilen güçlü desteğin Erzurum teşkilatlarına güvenin tezahürü olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ak kadrolar olarak bizler de milletin güveni ve alicenaplığına halel getirmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin hak ve hukukunu savunurken, sınırlarımız içerisinde terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizin her birini kalkındıracak, geliştirecek hizmetleri adım adım takip ediyoruz. Bir taraftan Ankara ve İstanbul'da devlet işlerini yürütürken diğer taraftan canlı bağlantılarla tamamlanan projeleri devreye alıyoruz. Önceki hafta Hatay'da geçen hafta Diyarbakır'ın misafiri olduk. Bugün Erzurumlu kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile mübarek Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkıyla idrak edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ta baş başa ve heyetler arasındaki görüşmelerin yanı sıra pek çok eser ve projeyi hizmete alacağız. Nasıl diğer illere müjdelerle gidiyorsak bugün de Erzurum'a gelirken elimiz boş gelmedik. Genişletilmiş divan toplantımızın ardından yapımı tamamlanan yatırımların açılış heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Toplu açılış töreniyle toplam yatırım bedeli 9,5 milyar lirayı bulan pek çok eser, hizmet, projeyi resmen Erzurum'un istifadesine sunacağız" diye konuştu.

'2023'E GİDEN SÜREÇTE KATKILARINIZI İSTİYORUM'

Salgın şartlarının hafiflemesiyle il ziyaretlerine hız verdiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İl ziyaretleriyle milletimizle hasret gidermenin yanı sıra teşkilatlarımızla bir araya gelmenin hassasiyetini gösteriyoruz. İstişare edenin pişmanlık duymayacağını müjdeleyen bir peygamberin ümmeti olarak partimizdeki istişare kültürünü her seviyede ihya etmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde ifade ettiğim bir hususu burada da tekrarlamakta fayda görüyorum. Biz üyesi, il, ilçe, mahalle teşkilatı, belediyesi, genel merkezi ile hepimiz bir vücudun azaları gibiyiz. Biz 13 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Görevimiz, unvanımız farklı olsa da hepimiz aynı davanın mensupları, aynı gönül harekatının neferleriyiz. Bu harekette belediye başkanının yükü ne kadar ağırsa belediye meclis üyesinin de yükü ağırdır. Bu harekette ilçe başkanı görevi ne kadar önemliyse sandık müşahidinin, mahalle temsilcisinin de görevi önemlidir. Hatta bu harekette genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse il başkanının, milletvekilinin sorumluluğu da aynı derecede büyüktür. Uç beylerimiz olan siz teşkilat mensuplarımızın görüşlerine, tespitlerine, tavsiyelerine büyük önem veriyoruz. Nasıl 20 sene önce yola sizlerle istişare ederek, revan olmuşsak 2023'e giden süreçte de yine sizlerin katkılarını almak istiyorum. Özellikte bu danışma toplantılarımıza; muhabbetimizi yenilediğimiz, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz birer demokrasi şöleni olarak bakıyoruz. Bu toplantılar vasıtasıyla ayrıca teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor güçlü ve zayıf yanlarımızı görüyor. Geleceğe dair yol haritamızı belirliyoruz. Bu toplantıları ve ziyaretleri artırarak devam ettirmekte kararlıyız. AK Parti'nin alametifarikası ortak akla önem vermesi yani kolektif akıl dediğimiz bir akılla hareket etmesi önemli. Bu özelliğinden dolayı AK Parti kendini sürekli yenilemiş, güncellemiş, dinamizmini koruyabilmiştir. AK Parti'nin hızını kesmek için medya kampanyalarıyla siyaset mühendislikleri ile kurulan pek çok parti tarihinin tozlu sayfalarında şimdiden unutulmaya yüz tutmuşken, biz her dem yeni, birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Kardeşlerim AK Parti, iktidar gücünden bağımsız olarak Türk siyasetine halen yön veriyorsa siyasetin gündemini belirliyorsa 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa sebebi; istişareye, değişime, dönüşüme açık olmasıdır. AK Parti kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi harekettir. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışarak Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açan projelerimizi devreye almaya devam edeceğiz."

'SİYASİ MÜHENDİSLİKLERİN ÇÖPE ATILMASI MÜCADELEMİZE BAĞLI'

Konuşmasında Hz. Muhammed'in hadisini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu nebevi tespit geçmişte olduğu gibi gelecekteki başarılarımızın da pusulasıdır. Özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset tasavvurunu tepeden en ücraya kadar hakim kılmamız şarttır. Bu yolda hep beraber yürüdük. Hiç el eman, demeden yürüdük. Kar, kış demeden yürüdük. Aramızdaki dayanışmayı, kardeşliği, muhabbeti tahkim etmemiz gerekiyor. İçeride ne kadar güçlü olursak ne kadar birbirimize kenetlenirsek dışarıda da o derece güçlü o derece etkili, sağlam oluruz. Milletçe bağımızı sağlam tuttuğumuz ölçüde ülkemize ve partimize yönelik operasyonları boşa çıkarabiliriz. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, milletini hafife almak, diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir. Milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte ısrarlıyız. AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması Türkiye ve Türk milletiyle ilgili heveslerin kursaklarda kalması, bizim bu ilkeler etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır. Davamızda karamsarlığa, ümitsizliğe, yeise yer olmadığı gibi rehavete, gevşemeye, atalete, nemelazımcılığa da yer yoktur. Elbette eleştirilerimizi yapacak, hatalarımızı, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz ama çalışmalarımızı yürütürken tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmeyi de bir an olsun ihmal etmeyeceğiz. Bize düşen çalışmak, çabalamak, kapısı çalınmadık hane, gönlü kazanılmadık insan bırakmayacak şekilde mücadelemizi sürdürmektir. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız; gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Zira kaderin de zaferin de tek sahibi O'dur; mülkün sahibi, zamanın sahibi, hayatın sahibi O'dur."

ERDOĞAN: 2023'E GİDEN SÜREÇTE SİZLERİN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUM
ERDOĞAN: 2023'E GİDEN SÜREÇTE SİZLERİN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUM
ERDOĞAN: 2023'E GİDEN SÜREÇTE SİZLERİN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUM
ERDOĞAN: 2023'E GİDEN SÜREÇTE SİZLERİN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUM
ERDOĞAN: 2023'E GİDEN SÜREÇTE SİZLERİN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUM
ERDOĞAN: 2023'E GİDEN SÜREÇTE SİZLERİN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUM

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika ERDOĞAN: 2023'E GİDEN SÜREÇTE SİZLERİN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUM - Son Dakika


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