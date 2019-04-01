Erdoğan: "2023 Hedeflerimize Ulaşana Kadar Devam Eden Bu Süreçte Önceliğimiz Ekonomimizi...

Erdoğan: "2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacak.

Erdoğan: "2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacak."

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