Erdoğan: "2023 Hedeflerimize Ulaşana Kadar Devam Eden Bu Süreçte Önceliğimiz Ekonomimizi...
1 saat önce
Erdoğan: "2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacak.
Erdoğan: "2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
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