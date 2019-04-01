Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "2023 Hedeflerimize Ulaşana Kadar Devam Eden Bu Süreçte Önceliğimiz Ekonomimizi...

Erdoğan: "2023 Hedeflerimize Ulaşana Kadar Devam Eden Bu Süreçte Önceliğimiz Ekonomimizi...

1 saat önce

Erdoğan: "2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacak.

Erdoğan:
Erdoğan: "2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA

İhracat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:40:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "2023 Hedeflerimize Ulaşana Kadar Devam Eden Bu Süreçte Önceliğimiz Ekonomimizi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]