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Erdoğan: 2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum - Son Dakika

Erdoğan: 2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum

10.09.2021 20:45
Erdoğan: 2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışmayanların yarışı başka zeminlere çekme tuzağına asla düşmeden, milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışmayanların yarışı başka zeminlere çekme tuzağına asla düşmeden, milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam'da başlatılan istişare ve eğitim kampına video mesaj gönderdi. Erdoğan, toplantının hayırlı olmasını dileyerek, "AK Parti kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, istikametini milletimizle birlikte belirleyen, davasına ve ülkesine hizmet yolunda Hakk'ın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda, en büyük pay kadınlarımıza aittir. Ülkemizde eğitimden iş hayatına, her alan gibi siyasette de kadınlarımızın hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağlamıştır. Kurulduğumuz günden itibaren kadın kollarımızı, parti teşkilatımızın 3 ana omurgasından biri haline getirdik. Elbette bu kolay bir mücadele olmadı. Kadınların siyasette bu derece güçlü bir konuma gelmesine karşı sergilenen direnci; AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak sizlerle birlikte verdiğimiz mücadeleyle kırdık. Hanımların teşkilat yönetiminden milletvekilliğine, belediye başkanlığından meclis üyeliklerine kadar siyasetin her kademesinde bugün geldiği yeri elbette önemli görüyoruz" dedi.

'GECE GÜNDÜZ SAHADA OLMAMIZ GEREKİYOR'Erdoğan, gidecek daha çok yollarının bulunduğunu belirterek, "AK Parti'nin açtığı yol sayesinde Türk siyasetinin tamamında kadınların temsilinin arttığına şahit olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tabii bu aynı zamanda sizlerin sorumluluğunu da artırıyor. Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönüle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Bilhassa 2023 Haziranındaki seçimlere kadar, gece gündüz sahada olmamız, hanımlardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor. Bu konuda sizlere güveniyorum. Tek bir anımızı dahi boş geçirmememiz gereken bir döneme girdik. Kadın elinin değdiği her iş gibi siyasetin de bereketlendiğine, renklendiğine, merhamet ve adalet temelinde geliştiğine inanıyorum. Ne kadar bizi taklit ederlerse etsinler, diğer partilerin kadına bakışının hala çarpık hala riyakar hala kibirli olduğunu yaşanan pek çok örnekten sizler de görüyorsunuz" diye konuştu.'MİLLETİMİZE İYİ ANLATMALIYIZ'"Tacizin, tecavüzün, aşağılamanın, istismarın kol gezdiği parti teşkilatlarını, belediyelerini, meclis gruplarını düzeltmek için en küçük bir adım atmayan partilerin derdi kadın da değildir, insan da değildir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bunların tek derdi; kendi kişisel hırslarını, çıkarlarını, bireysel siyasi ajandalarını korumaktır. Şayet kadını bizim gördüğümüz gibi eşref-i mahlukat, insanoğlunun yarısı, en şerefli konum olan anne, eş, evlat, hayatın her alanında birlikte yürünecek yoldaş olarak görselerdi önce bu çirkinliklere engel olurlardı. Milletimize bunların gerçek yüzünü gösterdiğimizde AK Parti'nin farkı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi 19 yılda, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı esere, hizmete, yatırıma kavuşturan bir parti olarak, kadınlara hayatın her alanında sağladığımız kazanımları milletimize iyi anlatmalıyız. Unutmayınız, bizim hakikatlerle doldurmadığımız her boşluk, karşımızdakilerin yalanlarının, iftiraların, algı yönetimlerinin istilasına uğrayacaktır. Ülkemize de kadınlarımıza da partimize de bu kötülüğün yapılmasına seyirci kalamayız. İşte bunun için sizlerin katkısına, gayretine, desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."'AK PARTİ'NİN MİLLETİMİZE YAPACAK DAHA ÇOK HİZMETİ VAR'Erdoğan, Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemi başarıyla geride bırakmasının, 2053 ve 2071 vizyonlarının akıbeti bakımından da çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ellerini ovuşturarak ülkemizin tökezlemesini, milletimizin birbirine düşmesini, demokratik ve ekonomik atılımlarımızın heba olmasını bekleyenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakacağız. Önümüzde son iki asırdır hep başkalarının hikayelerini dinlemek yerine büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var. Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgalarının veya 1990'ların istikrarsızlığının içerisine sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Vesayetin üstesinden nasıl geldiysek, terör örgütlerinin saldırılarını nasıl püskürttüysek, darbe girişimlerini nasıl akıbete uğrattıysak, ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak kuşatma girişimlerini nasıl boşa çıkardıysak Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bu mücadeleyi başarıyla neticelendireceğiz. Hep söylediğim gibi; AK Parti'nin milletimize yapacak daha çok hizmeti var. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışmayanların yarışı başka zeminlere çekme tuzağına asla düşmeden, milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Sizlere bu süreçte vereceğiniz emekler, ortaya koyacağınız gayretler için şimdiden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi daim eylesin."


Erdoğan: 2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: 2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: 2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum - Son Dakika
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