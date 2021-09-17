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Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika

Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz

17.09.2021 12:53
Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yapılacağını hatırlatarak, "2023'te AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yapılacağını hatırlatarak, "2023'te AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Dün akşam saatlerinde beraberindeki kafileyle Adana Havaalanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Mersin'e geçti. Burada bir dizi açılış ve toplantı programına otel açılışıyla başlayan Erdoğan, geceyi Mersin'de geçirdi. Bugün sabah saatlerinde AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak için Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yaklaşık 2,5 yıl sonra tekrar tarımın, güneşin, tabi güzelliklerin şehri Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Önceki hafta Rize'de Karadenizli uşaklarla bir araya geldik. Bugün ise Mersinli kardeşlerimize misafir oluyoruz. Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte insanımızla hasret gideriyoruz. Sadece bu ayın başından itibaren pek çok eser, hizmet ve tesisin açılışını yaptık. Adli yıl açılışında 422 bin metrekare kapalı alana sahip yeni Ankara'da Yargıtay binamızı hizmete aldık. Bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken diğer taraftan Akıncı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na teslimatını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte ilk gemi denize indirme törenine iştirak ettik. Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora kadar birçok alanda açılışlar gerçekleştirdik. Sıcak demedik, yağmur demedik, uzak demedik, milletimizle kavuşmak için tüm şartları zorladık. Muhalefet genel başkanları evlerinin odaları arasında dolaşırken biz tüm Türkiye'yi geziyoruz. Muhalefet sadece belli illere hapsolmuşken biz 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Onların gündeminde iftira var, yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek var. Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde sessiz çoğunluğun sesini yine kısmak var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, insanımızı kutuplaştırmak var. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten başka siyaset vizyonları yok." TÜRK EVİ'Nİ AÇACAĞIZCumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü ABD'de olacaklarını da hatırlatıp, "Nasip olursa pazar günü ABD'deyiz ve pazartesi günü New York'ta BM'nin tam karşısında 36 katlı Türk Evi'nin açılışını da yapacağız. Hamdolsun bu da tabii bize nasip oldu. Nitekim son günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye'nin refahı gibi bir derdi olmadığını göstermiştir. Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor. En temel belediye hizmetlerini yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. Elbette her insan hata da yapar, yanlışa da düşer ama insanı diğer canlılardan ayıran akıl ve vicdandır. İnsan, aklını kullanarak yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatılmıştır. Hatası varsa düzeltmek her bireyin yapması gereken asgari görevidir. Onları bitmek tükenmez kavgalarıyla başbaşa bırakıp biz işimize bakıyoruz. Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye, insanımızın huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de vermese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye devam ediyoruz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. İnsanımızın içten söylediği 'Allah razı olsun' ifadesi dünyadaki tüm makamlara değişilmez. Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında' Z kuşağı Y kuşağı burada. Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama değişmeyiz. Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur. Bizim nazarımızda insanı mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bize oy versin vermesin 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır. Muhalefetin çapsızlığı, başarısızlığı bizi asla istikametimizden çıkartamaz. Bizim ölçümüz başkaları değil. Aldığımız oy oranına göre değil ihtiyaca bakarız. Şehirlerimize bakarız" dedi.2023'TE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILACAKCumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santral inşaatını denetlemeye geldiğini de hatırlatıp, "Akkuyu'nun Mersin'e neler kazandıracağını düşünün. Hamdolsun bu hizmet de bize nasip oldu. 2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemli bir yol olacaktır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'te Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif bir şekilde çalışmaya başlamalı, önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Sadece geçmişteki başarılarımızı değil, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da milletimizle paylaşmalıyız. Biz diğerleri lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Son 19 yılda ülkemizin 81 vilayetine kazandırdığımız sayısız eserin referansıyla konuşuyoruz. Her eleştiriye anında cevap vereceğiz, her karalamaya anında karşılık vereceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere de birlikte ulaşacağız" dedi.


- Mersin
Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz
Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz
Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz
Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz
Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika


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