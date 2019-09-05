Son Dakika Haberleri: Erdoğan, 22 ekim'de japonya'yı ziyaret edecek
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Erdoğan, 22 ekim'de japonya'yı ziyaret edecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, 22 ekim'de japonya'yı ziyaret edecek, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.


ANKARA


Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:30 Kaynak: DHA
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