Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30...

Erdoğan: "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30...

1 saat önce

Erdoğan: "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak.

Erdoğan:

Erdoğan: "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak."

YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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