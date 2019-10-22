Erdoğan: "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30...
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Erdoğan: "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak."
Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde Münbiç ve Tel Rıfat'tan çekilecek Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları Türkiye ile Rusya arasında imzalan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim detayı