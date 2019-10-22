Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30...

Erdoğan: "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması SOÇİ - Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması SOÇİ - Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: 23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:07 Kaynak: AA
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Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu
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