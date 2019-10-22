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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması SOÇİ - Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:07 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması SOÇİ - Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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