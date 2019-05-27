Erdoğan: "23 Haziran'ı milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum" - İSTANBUL
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah o pişmanlık duyanlar, sandığa gitmek suretiyle o nedametlerini, pişmanlıklarını inşallah, hakikaten milli irade noktasından adeta affetirmiş olacaklar ve milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:44 Kaynak: AA
, "İnşallah o pişmanlık duyanlar, sandığa gitmek suretiyle o nedametlerini, pişmanlıklarını inşallah, hakikaten milli irade noktasından adeta affetirmiş olacaklar ve milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 Haziran'ı bu noktada milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum." dedi.
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