Erdoğan: "(23 Haziran) Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini...

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AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum

Son Dakika! Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz