Erdoğan: "(23 Haziran) Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini...
1 saat önce
Erdoğan: "(23 Haziran) Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:05 Kaynak: AA
Erdoğan: "(23 Haziran) Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye
üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır."
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