Erdoğan: "23 Haziran, siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların sandığa gömüldüğü...
1 saat önce
Erdoğan: "23 Haziran, siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların sandığa gömüldüğü gün olacaktır.
Erdoğan: "23 Haziran, siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların sandığa gömüldüğü gün olacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:55 Kaynak: AA
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