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Erdoğan: "23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek...
7 saat önce
Erdoğan: "23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir.
Erdoğan: "23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir."
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:14 Kaynak: AA
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