Erdoğan: " 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir."

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Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur