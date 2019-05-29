Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle...
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Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle...

29 dakika önce

Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:22 Kaynak: AA
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