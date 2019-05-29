Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle...
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Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız."
Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:22 Kaynak: AA
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
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Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var