Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle...

Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız."

Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı

Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti

Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var