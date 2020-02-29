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Erdoğan: "3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek...
15 dakika önce
Erdoğan: "3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz."
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz."
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