Son Dakika Haberleri: Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
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Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, Bayar'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayar'ın, Milli Mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlendiğini ve demokrasi tarihinde derin izler bıraktığını belirten Erdoğan, "Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Celal Bayar, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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