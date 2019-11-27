Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline... - Son Dakika

Erdoğan: "3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline...

6 saat önce

Erdoğan: "3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline getirmeye çalışanlar, çok büyük bir yanlışın içindedir.

Erdoğan:

Erdoğan: "3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline getirmeye çalışanlar, çok büyük bir yanlışın içindedir."

Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:58:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]