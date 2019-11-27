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Erdoğan: "3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline...
6 saat önce
Erdoğan: "3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline getirmeye çalışanlar, çok büyük bir yanlışın içindedir.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline getirmeye çalışanlar, çok büyük bir yanlışın içindedir."
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