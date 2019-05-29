Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata...
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Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata...

34 dakika önce

Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz"

Erdoğan:
Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:19 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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