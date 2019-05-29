Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata...
34 dakika önce
Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz"
Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:19 Kaynak: AA
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