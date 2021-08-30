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Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti

30.08.2021 15:27

Cumhurbaşkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Törende dikkat çeken bir detay ise ''Mülteci Çocuk'' temalı tablo oldu. Erdoğan'ın tebriklerini kabul ettiği salonda 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen ve Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen ''Mülteci Çocuk'' temalı tablosu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos zaferinin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tebriklerini Erdoğan'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti

''MÜLTECİ ÇOCUK'' TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ettiği salonda "Mülteci Çocuk" tablosu yer aldı. Kutlamalar çerçevesinde yabancı misyon şefleri ve devlet erkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'a tebriklerini sundu.

TEBRİKLERİ, TABLONUN ÖNÜNDE KABUL ETTİ

Erdoğan, tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen "Mülteci Çocuk" temalı tablonun önünde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti

DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ'NİN SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLMUŞTU

'Mülteci Çocuk' temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katıldığı zirvenin sembollerinden olan tablo, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlandı. Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilenmesinin ardından, zirvenin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti - Son Dakika


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