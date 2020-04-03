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Erdoğan: "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15...
6 saat önce
Erdoğan: "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız."
Erdoğan: "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:24 Kaynak: AA
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