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Erdoğan: "30 büyükşehir ile Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışlarına kapatıyoruz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:33 Kaynak: AA
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