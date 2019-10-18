Erdoğan: "30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin...
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Erdoğan: "30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin miladı olmasını temenni ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:01 Kaynak: AA
Erdoğan: "30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin miladı olmasını temenni ediyorum."
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