Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin...

Erdoğan: "30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin...

2 saat önce

Erdoğan: "30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin miladı olmasını temenni ediyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin miladı olmasını temenni ediyorum."

Cenevre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:01 Kaynak: AA
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