Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "31 Mart Akşamında ya Kandil'deki Terör Ağalarını Sevindireceğiz ya da Türkiye'ye Umut...

Erdoğan: "31 Mart Akşamında ya Kandil'deki Terör Ağalarını Sevindireceğiz ya da Türkiye'ye Umut...

1 saat önce

Erdoğan: "31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:24 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Güncel
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