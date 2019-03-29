Erdoğan: "31 Mart Akşamında ya Kandil'deki Terör Ağalarını Sevindireceğiz ya da Türkiye'ye Umut...
1 saat önce
Erdoğan: "31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz.
Erdoğan: "31 Mart akşamında ya Kandil
'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye
'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:24 Kaynak: AA
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