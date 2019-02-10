Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "31 Mart Gecesine Kadar Var Gücünüzle Çalışmanızı Bekliyorum" - İstanbul

Erdoğan: "31 Mart Gecesine Kadar Var Gücünüzle Çalışmanızı Bekliyorum" - İstanbul

16 dakika önce

- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'da İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuştu.

- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'da İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:17 Kaynak: AA

Sinan Erdem, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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