Erdoğan: "(31 Mart) Meseleyi Türkiye'nin Geleceğiyle İlgili Bir Karar Noktasına Getiren Biz...
1 saat önce
Erdoğan: "(31 Mart) Meseleyi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleriyle ve eylemleriyle karşımızdakiler.
Erdoğan: "(31 Mart) Meseleyi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleriyle ve eylemleriyle karşımızdakiler."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:47 Kaynak: AA
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