Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(31 Mart) Meseleyi Türkiye'nin Geleceğiyle İlgili Bir Karar Noktasına Getiren Biz...

Erdoğan: "(31 Mart) Meseleyi Türkiye'nin Geleceğiyle İlgili Bir Karar Noktasına Getiren Biz...

1 saat önce

Erdoğan: "(31 Mart) Meseleyi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleriyle ve eylemleriyle karşımızdakiler.

Erdoğan:
Erdoğan: "(31 Mart) Meseleyi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleriyle ve eylemleriyle karşımızdakiler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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