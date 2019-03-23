Erdoğan: "31 Mart'ta Dünyanın Öbür Ucundan Bizi Tehdit Edenlere Öyle Cevap Vereceğiz Ki Bir Daha...
1 saat önce
Erdoğan: "31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak"
Erdoğan: "31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak"
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:33 Kaynak: AA
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