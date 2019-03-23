Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "31 Mart'ta Dünyanın Öbür Ucundan Bizi Tehdit Edenlere Öyle Cevap Vereceğiz Ki Bir Daha...

Erdoğan: "31 Mart'ta Dünyanın Öbür Ucundan Bizi Tehdit Edenlere Öyle Cevap Vereceğiz Ki Bir Daha...

1 saat önce

Erdoğan: "31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak"

Erdoğan:
Erdoğan: "31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Politika
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