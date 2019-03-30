Erdoğan: "31 Mart, Ülkemiz ve Şehrimiz İçin Sıradan Bir Mahalli İdareler Seçimi Olmaktan Çıkmıştır.
52 dakika önce
Erdoğan: "31 Mart, ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır.
Erdoğan: "31 Mart, ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır. Kimin kimlerle bir araya geldiğini, yoldaşlık yaptığını, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz. Pensilvanya'nın ulaklarının ta okyanus ötesinden yaptığı açıklamaları, siz de izliyorsunuz. Daha seçimler bile olmadan nasıl FETÖ'cülerin heyecana kapıldığına, umutlandıklarına sizler de şahit oluyorsunuz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:42 Kaynak: AA
Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir
Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı
Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor