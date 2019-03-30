Erdoğan: "31 Mart, Ülkemiz ve Şehrimiz İçin Sıradan Bir Mahalli İdareler Seçimi Olmaktan Çıkmıştır.

Erdoğan: "31 Mart, ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır.

Erdoğan: "31 Mart, ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır. Kimin kimlerle bir araya geldiğini, yoldaşlık yaptığını, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz. Pensilvanya'nın ulaklarının ta okyanus ötesinden yaptığı açıklamaları, siz de izliyorsunuz. Daha seçimler bile olmadan nasıl FETÖ'cülerin heyecana kapıldığına, umutlandıklarına sizler de şahit oluyorsunuz."

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