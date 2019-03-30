Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "31 Mart, Ülkemiz ve Şehrimiz İçin Sıradan Bir Mahalli İdareler Seçimi Olmaktan Çıkmıştır.

Erdoğan: "31 Mart, Ülkemiz ve Şehrimiz İçin Sıradan Bir Mahalli İdareler Seçimi Olmaktan Çıkmıştır.

52 dakika önce

Erdoğan: "31 Mart, ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır.

Erdoğan:
Erdoğan: "31 Mart, ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır. Kimin kimlerle bir araya geldiğini, yoldaşlık yaptığını, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz. Pensilvanya'nın ulaklarının ta okyanus ötesinden yaptığı açıklamaları, siz de izliyorsunuz. Daha seçimler bile olmadan nasıl FETÖ'cülerin heyecana kapıldığına, umutlandıklarına sizler de şahit oluyorsunuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:42 Kaynak: AA

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