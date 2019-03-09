Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "34 Yıldır Gençlerin Kanı ve Gözyaşıyla Beslenen Vampirlerin İnsafına Terk Edilecek Hiçbir...

Erdoğan: "34 Yıldır Gençlerin Kanı ve Gözyaşıyla Beslenen Vampirlerin İnsafına Terk Edilecek Hiçbir...

48 dakika önce

Erdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur.

Erdoğan:
Erdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:23 Kaynak: AA

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