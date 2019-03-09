Erdoğan: "34 Yıldır Gençlerin Kanı ve Gözyaşıyla Beslenen Vampirlerin İnsafına Terk Edilecek Hiçbir...
48 dakika önce
Erdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur.
Erdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:23 Kaynak: AA
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