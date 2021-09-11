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Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor - Son Dakika

Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor

11.09.2021 14:13

Kuyumculuğun önemli merkezlerinden olan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 350 milyon liralık yatırımla, 'altın çağı'nı başlatacak bir hamle gerçekleştirildi. Erdoğan'ın dün kentte açılışını gerçekleştirdiği Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ile altının modern tesislerde teknolojik imkanlarla tasarımının yapılarak oluşturulacak markalarla ihraç edilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Bakanlık desteğiyle yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme Merkezi'nin resmi açılışını dün gerçekleştirdi. Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Tam kapasiteye ulaştığında 7 bin kişiyi istihdam edecek bu sanayi sitesi Kahramanmaraş'ı altın işlemeciliğinde ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline getirecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 milyon liralık tesisi açtı! Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlatacak

BAKAN VARANK: BİN KİŞİ DAHA İSTİHDAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Altınşehir Sanayi Sitesi'nin muhteşem bir eser olduğunu belirterek, "Altın, finansal sistemimizde, bizim kültürümüzde çok önemli bir konuma sahip. Kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12'nci sıradayız. Toprağın altında yatan altın rezervlerimiz var." bilgilerini paylaştı.

Türkiye'de 2000 yılına kadar altının toprağın altından çıkarılmadığını kaydeden Bakan Varank, "Şu anda hem yerin altından altını çıkartıyoruz hem de yerin üstünde altını işliyoruz. Yaptığımız sanayi sitesinde 360 dükkanda 6 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Önümüzde dönemde bin yeni istihdamı bu sanayi sitemize kazandıracağız." ifadelerine yer verdi.

Varank, Kahramanmaraş'ın 2020'de 800 milyon doların üzerindeki ihracatını 1 milyar dolara ulaştıracaklarını vurgulayarak, "Ekonomi demek istihdam demek, sanayi demek istihdam demek. Biz Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehri katma değerli sanayiyle buluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 milyon liralık tesisi açtı! Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlatacak

7 BİN KİŞİYE EKMEK KAPISI

Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi, toplamda 350 milyon liralık yatırımla hayata geçti. İçerisinde Ar-Ge yapılan ve modern tesisleri barındıran site, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin (AB) desteğiyle inşa edildi. Bu yatırımla yetersiz koşullarda üretim yapmaya çalışan altın imalatçısı firmalar, daha modern ve planlı bir ortama taşındı. 38 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu sanayi sitesi, 360 iş yerine sahip. Halihazırda 300 iş yeri hizmete açılmış durumda. Şu anda 6 bin kişiye istihdam sağlayan sanayi sitesi, tam kapasiteyle çalıştığında 7 bin kişiye ekmek kapısı olacak. Site bünyesinde bir de gemoloji laboratuvarı ve darphane onaylı ayar evi kuruldu.

Açılışı yapılan bir diğer yatırım ise Altın ve Mücevher Merkezi oldu. Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından ortak finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen 40 milyon lira bütçeli merkez ile KOBİ'lere akredite ve yüksek teknolojili laboratuvar koşullarında altın ve mücevherat değerleme hizmetleri sunulacak. Bu sayede altın imalatındaki katma değer daha da artacak ve KOBİ'lerin rekabetçiliği uluslararası bir seviyeye ulaşacak.

Törende, Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezinin de açılışı yapıldı. Kuyumculuk sektöründe imalat yapan KOBİ'lere hizmet verecek merkez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek. Merkez, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında birlikte finanse edildi. Üniversite sanayi iş birliğinin örneği olan proje ile firmaların girdi maliyetleri azalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 milyon liralık tesisi açtı! Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlatacak

İSTANBUL'DAN SON 2'NCİ

Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük altın mücevherat pazarlarından biri olan Türkiye, altın üretiminde Hindistan ve İtalya ile birlikte ilk üç sırada yer alıyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 250-300 ton altın ve mücevherat üretiliyor. Sektör yaklaşık 250 bin kişiyi istihdam ediyor.

Kahramanmaraş, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin altın ve mücevher sektöründe en yüksek iş gücü ve üretim kapasitesine sahip şehri durumunda. Şehirde, yaklaşık 700 altın ve mücevher atölyesi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 milyon liralık tesisi açtı! Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlatacak

"BURADA ÖNÜMÜZ AÇIK"

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Türkiye'de bir ilk olan AVM türü çok katlı bir sanayi sitesi yaptıklarını belirterek, "Firmalarımız buraya gelirken teknolojilerini yeniliyorlar. Artık dünya ile entegre makine ve ekipmanlar kullanmaya başladık. İhracat ağımızı geliştirmek istiyoruz. Asıl hedefimiz yurt dışına özel tasarım üreten markalar oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Altınşehir Sanayi Sitesi'nde kuyumcu olan Mahmut Çilkose, ilkokuldan sonra çırak olarak kuyumculuğa başladığına işaret ederek, daha önce küçük atölyelerde iş yaptıklarını ancak burada önlerinin açık olduğunu ve dünyaya kendilerini tanıtma şansı bulduklarını kaydetti.

Sitedeki bir diğer işletmenin sahibi Mehmet Bülbül ise yer sorunu olmadığından dolayı esnafın makine aldığını, yatırım yaptığını vurgulayarak, " Dubai, İran ve Irak gibi ülkelere ihracat yapıyoruz." ifadesine yer verdi.

Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor

Kahramanmaraş, İstihdam, Türkiye, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor - Son Dakika
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