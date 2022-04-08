ERDOĞAN 39. TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI AÇILIŞINDA KONUŞTU - Son Dakika
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ERDOĞAN 39. TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI AÇILIŞINDA KONUŞTU

08.04.2022 16:02
ERDOĞAN 39. TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI AÇILIŞINDA KONUŞTU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılışı törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılışı törenine katıldı. Erdoğan, "Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda iki katından fazla arttığını göstermektedir. Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize ümit vermektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazı kıldı. Namazın ardından Erdoğan Büyük Çamlıca Camii iç avlusunda 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Türkiye Diyanet Vakfı'mız tarafından düzenlenen kitap ve kültür fuarlarının ülkemize, milletimize kültür ve sanat hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Cami ve İstanbul'da Fatih Camii ve Büyük Çamlıca Camii'nde açılan kitap ve kültür fuarlarımızı Ramazan ayının bereketlerinden birisi olarak görüyorum" dedi.

"ELİMİZDEKİ TÜM OBJELER SERGİLENECEK"

Erdoğan, "Kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca Camii'si altında müze açıyoruz. Bu müzede senede bir bazen iki kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Milletimize tamamıyla bu objeler inşallah onların hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle iki yıldır ara verilen fuarlarımızın bu yıl yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Bizim medeniyetimiz yaradan Rabb'inin adıyla oku, emri üzerine bina edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i ruhu, lafzı ve cismiyle her şeyin üzerinde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz" diye konuştu.

ASIL GERİ KALMIŞLIĞI ZİHİNLERDE YAŞAMIŞTIK.Erdoğan, "Biraz sonra açılışını yapacağımız İslam Medeniyetleri müzesinde Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde yazılışından muhafazalarına kadar pek çok sanat eseri de sergileniyor. Böyle bir medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması kadar tabii bir durum yoktur. Tarihimizde 50-60 yıllık hayatlarına 500'e yakın eser sığdıran bunlardan günümüze kalanlarını dahi hakkıyla okuyup hıfzetmenin bir ömre bedel olduğu Gazali gibi, İbni Sina gibi abidevi isimler vardır. En büyük vasfı fetihler yapmak devletler kurmak olan ecdadın kalem kılıçtan keskindir sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder. Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı sadece kardeşlerimizi geride bırakmakla kalmadık. Aynı zamanda kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı, sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yokluklar, yoksulluklar, eksiklerle ilgili değildi. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına, oturmalarına, kalkmalarına takılıp kalanlar milletimizin aklı selim, zevki selim, kalbi selim gibi bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştür. Ülkemizin son yirmi yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en güzel, en hayırlı neticelerinden biri milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma, yazma, üretme konusunda da önünü açmış olmasıdır." dedi.

"İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI"Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından uluslararası yayıncılar birliği içinde ilk 10'da yer alan bir yere gelmiştir. 2000 yılında ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bini bile bulmazken bu rakam geçtiğimiz yıl 87 binin üzerine çıkmıştır. Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda yılda iki katından fazla arttığını göstermektedir. Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize ümit vermektedir"

Açılış töreninde Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Kurdele kesiminin ardından Erdoğan, müze açılışına geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı seyahatleri: 8 yılda 175 kez yurtdışına çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı seyahatleri: 8 yılda 175 kez yurtdışına çıktı!

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN 39. TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI AÇILIŞINDA KONUŞTU - Son Dakika


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