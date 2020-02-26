Erdoğan: 4'lü zirve kesin değil, ABD'nin bize vereceği Patriot yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: 4'lü zirve kesin değil, ABD'nin bize vereceği Patriot yok - Son Dakika Dünya

Erdoğan: 4'lü zirve kesin değil, ABD'nin bize vereceği Patriot yok

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib meselesi konusunda Fransa, Almanya ve Rusya ile birlikte yapılması planlanan dörtlü zirve için "kesin değil" cevabını verdi. Erdoğan, "ABD'nin bize vereceği Patriot yok" diye de sözlerine ekledi.

Erdoğan: 4'lü zirve kesin değil, ABD'nin bize vereceği Patriot yok, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib meselesi konusunda Fransa, Almanya ve Rusya ile birlikte yapılması planlanan dörtlü zirve için "kesin değil" cevabını verdi.


Erdoğan, bu zirveyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği doğrultusunda "ikili olarak" yapabileceklerini belirterek, Patriot Hava Savunma Sistemleri konusunda da, "Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz dedik" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, İdlib, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:46 
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