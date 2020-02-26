Erdoğan: 4'lü zirve kesin değil, ABD'nin bize vereceği Patriot yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib meselesi konusunda Fransa, Almanya ve Rusya ile birlikte yapılması planlanan dörtlü zirve için "kesin değil" cevabını verdi.



Erdoğan, bu zirveyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği doğrultusunda "ikili olarak" yapabileceklerini belirterek, Patriot Hava Savunma Sistemleri konusunda da, "Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz dedik" ifadelerini kullandı.