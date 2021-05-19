Erdoğan: "40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle... - Son Dakika

Erdoğan: "40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle...
19.05.2021 20:30
Erdoğan: "40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez."
Erdoğan: "40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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