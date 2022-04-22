Erdoğan: 45 terörist etkisiz hale getirildi, 3 şehidimiz var (1) - Son Dakika
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Erdoğan: 45 terörist etkisiz hale getirildi, 3 şehidimiz var (1)

22.04.2022 14:27
Erdoğan: 45 terörist etkisiz hale getirildi, 3 şehidimiz var (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi.

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bursa ve İstanbul'daki saldırıların sorulması üzerine Erdoğan, "Terör örgütünün son çırpınışları" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi süreç içerisinde özellikle Kuzey Irak'taki harekat, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamında bir harekat. Son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den gelen talimatla da yakım yıkım gibi talimatı yerine getirme gayreti içerisindeler. Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" diye konuştu. "Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek" diyen Erdoğan,  "Durmadan usanmadan bu terörle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna görüşmelerinin  sorulması üzerine Erdoğan, "Ümitsiz değiliz.  Bugün ve yarın tekrar görüşme yapmayı planladık. Putin ve Zelenski ile görüşmemiz olacak. İstanbul'daki süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.


Erdoğan: 45 terörist etkisiz hale getirildi, 3 şehidimiz var (1)
Erdoğan: 45 terörist etkisiz hale getirildi, 3 şehidimiz var (1)
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Şehit, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erdoğan: 45 terörist etkisiz hale getirildi, 3 şehidimiz var (1) - Son Dakika
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