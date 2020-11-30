Erdoğan: "50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir... - Son Dakika

Erdoğan: "50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir...
30.11.2020 20:13
Erdoğan: "50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.
Erdoğan: "50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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