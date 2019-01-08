Erdoğan: "500 ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İş Yerleri İçin 3 Puan Olan Sigorta Pirim Desteğini, 5...

Erdoğan: "500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz"

Erdoğan: "500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz"

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