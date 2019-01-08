Erdoğan: "500 ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İş Yerleri İçin 3 Puan Olan Sigorta Pirim Desteğini, 5...
1 saat önce
Erdoğan: "500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz"
Erdoğan: "500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:42 Kaynak: AA
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