Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "500 ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İş Yerleri İçin 3 Puan Olan Sigorta Pirim Desteğini, 5...

Erdoğan: "500 ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İş Yerleri İçin 3 Puan Olan Sigorta Pirim Desteğini, 5...

1 saat önce

Erdoğan: "500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz"

Erdoğan:
Erdoğan: "500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:42 Kaynak: AA

Sigorta, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:43:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "500 ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İş Yerleri İçin 3 Puan Olan Sigorta Pirim Desteğini, 5...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]