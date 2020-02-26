Erdoğan 66 yaşına bastı; sosyal medyadan kutlama mesajı yağdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan 66 yaşına bastı; sosyal medyadan kutlama mesajı yağdı - Son Dakika Dünya

Erdoğan 66 yaşına bastı; sosyal medyadan kutlama mesajı yağdı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. doğum günü yüzlerce sosyal medya mesajıyla kutlandı.

Erdoğan 66 yaşına bastı; sosyal medyadan kutlama mesajı yağdı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. doğum günü yüzlerce sosyal medya mesajıyla kutlandı.


26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunRTE" ve "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı
Ünlü şarkıcı Duffy sosyal medya hesabından paylaştı: Rehin tutulup tecavüze uğradım Nişanlısını vahşice öldüren Zehra, "Ben bıçak güzeliyim" paylaşımı yapmış Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı

Son Dakika Haberleri
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti
17:42 Beren Saat: Ölmüş ve gömülmüş gibiydim
17:37 Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı
17:05 Souad Massi Cemal Reşit Rey'e geliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan 66 yaşına bastı; sosyal medyadan kutlama mesajı yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]