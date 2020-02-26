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Erdoğan 66 yaşına bastı; sosyal medyadan kutlama mesajı yağdı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. doğum günü yüzlerce sosyal medya mesajıyla kutlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. doğum günü yüzlerce sosyal medya mesajıyla kutlandı.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunRTE" ve "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:59
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