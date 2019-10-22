Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların...
Son Dakika Politika Erdoğan: '700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların...

Erdoğan: "700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların...

1 saat önce

Erdoğan: "700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz
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