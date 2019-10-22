Erdoğan: "700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların...
1 saat önce
Erdoğan: "700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz."
Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor Mudiler bir ayda 7 ton altın sattı Beşar Esed, İdlib'te askerlerle bir araya geldi