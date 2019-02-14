Erdoğan: "8 Yıldır Silahların Gölgesinde Hayata Tutunmaya Çalışan Suriye Halkı, Bizden Kalıcı...
1 saat önce
Erdoğan: "8 yıldır silahların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı, bizden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler bekliyor.
Erdoğan: "8 yıldır silahların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye
halkı, bizden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler bekliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA
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