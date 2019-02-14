Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "8 Yıldır Silahların Gölgesinde Hayata Tutunmaya Çalışan Suriye Halkı, Bizden Kalıcı...

Erdoğan: "8 Yıldır Silahların Gölgesinde Hayata Tutunmaya Çalışan Suriye Halkı, Bizden Kalıcı...

1 saat önce

Erdoğan: "8 yıldır silahların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı, bizden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler bekliyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "8 yıldır silahların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı, bizden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler bekliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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