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Erdoğan: "80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı.
6 saat önce
Erdoğan: "80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır."
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