Erdoğan: "80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. - Son Dakika

Erdoğan: "80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı.

6 saat önce

Erdoğan: "80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı.

Erdoğan:

Erdoğan: "80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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