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Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece...
7 saat önce
Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.
Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:04 Kaynak: AA
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