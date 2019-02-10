Son Dakika Haberleri: Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Nine ile Bir Araya Geldi - İstanbul

Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Nine ile Bir Araya Geldi - İstanbul

30 dakika önce

- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Programdan detaylarİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ayaşlı Meliha Demirel'le bir araya geldi.

- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Programdan detaylar

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ayaşlı Meliha Demirel'le bir araya geldi. 81 yaşındaki Demirel, haber bültenlerinde tek hayalinin Erdoğan'ı görmek olduğunu söylemişti. Demirel, Erdoğan'a Türk bayrağı, eşi Emine Erdoğan'a vermesi için de el örmesi çorap hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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