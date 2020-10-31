Erdoğan: "88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum."
31.10.2020 20:47
Erdoğan: "88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi.
Erdoğan: "88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum.' - Son Dakika
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